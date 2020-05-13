13.05.2020 (18:59)

В Ленобласти медики общевойсковой армии ЗВО подготовили для призывников казармы для проведения карантина

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Ленинградской области, специалисты медицинской службы подготовили казарменные помещения для проведения карантинных мероприятий среди личного состава молодого пополнения, прибывающего в ходе весеннего призыва.

Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин. Для этого казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Подготовлены пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами, места для приёма пищи, блюда будут напрямую доставляться из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Увеличено количество заступающих в составе дежурной смены военных медиков, оборудованы дополнительные медпункты. Подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий.

Всего в соединения и воинские части общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области запланировано прибытие более 1,5 тыс. новобранцев.

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