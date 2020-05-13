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13.05.2020 (18:47)

Экологи Центрального военного округа впервые проведут очистку от металлолома территории мыса Марре-Сале полуострова Ямал

Экологи Центрального военного округа (ЦВО) впервые проведут очистку от металлолома территории мыса Марре-Сале полуострова Ямал.

На данный момент экологический взвод совершает марш комбинированным способом на полуостров. Часть пути — от станции Чик до станции Карская — подразделение преодолеет железнодорожным транспортом. Дальше от аэропорта Бованенково до мыса Марре-Сале — на борту транспортного вертолета Ми-26. Прибытие на место запланировано на 30 мая.

«Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в четыре гектара. Для проведения работ будет задействовано 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения», — сообщил главный инженер (начальник) службы (экологической безопасности) штаба материально-технического обеспечения ЦВО Юлия Колокольникова.

К выполнению задач военнослужащие приступят 1 июня. Работы продлятся до 1 октября. Очистку силами экологического взвода планируется закончить в 2020 году.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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