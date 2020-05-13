13.05.2020 (18:35)

В Калининграде прошло занятие по организации весеннего призыва

На сборном пункте военного комиссариата Калининградской области прошло методическое занятие по приему молодого пополнения в ходе призыва граждан на военную службу.

На специально развёрнутых учебных местах сотрудники областного военкомата продемонстрировали представителям военных комиссариатов муниципальных образований и регионального Минздрава порядок действий по приёму молодого пополнения с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер.

Участникам занятия была показана организация прибытия, размещения, питания призывников с учетом соблюдения социальной дистанции, а также прядок проведения бесконтактной термометрии и тестирования новобранцев для выявления граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией. Кроме того, присутствующим на практике продемонстрировали действия при выявлении у поступающего на военную службу положительного теста на наличие коронавирусной инфекции.

Все призывники, врачи-специалисты, члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.

Перед началом работы призывных комиссий военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота, подразделений РХБЗ армейского корпуса и соединения морской пехоты флота провели дезинфекцию помещений всех военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий.

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