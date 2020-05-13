13.05.2020 (18:20)

Выставка Центрального военно-морского музея «Художники на войне» собирает рекордное число виртуальных просмотров

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого открылась временная выставка «Художники на войне», подготовленная специально к юбилею Победы. В церемонии открытия прияли участие директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай и куратор выставки, хранитель фонда изобразительного искусства музея Мария Олейник, которая провела виртуальную экскурсию по новой экспозиции.

На выставке «Художники на войне. Живопись и графика 1941-1945 гг. из собрания Центрального военно-морского музея» экспонируются свыше 100 произведений графики, многие из которых никогда еще не были представлены широкой публике.

Художники на войне — тема, которая не теряет своей актуальности и сегодня. В 1941-1945 годах художники наравне с остальными с оружием в руках встали на защиту родной страны. Они знали «окопную правду» не понаслышке. Графические листы, этюды, документальные источники дают возможность изучить работу художников-фронтовиков, еще раз убедиться, что их художественное наследие одновременно является и документом нелегкой эпохи, и проявлением творческого вдохновения.

Традиция присутствия художников на войне была весьма развита в Российской империи, а позже в Советской России и в СССР. При Главном морском штабе, занимавшемся сбором и обобщением сведений о флотах, как об отечественном, так и об иностранных, в XIX веке впервые появилась должность художник. Это знаменитые маринисты И.К. Айвазовский, А.П. Боголюбов, Л.Д. Блинов и другие.

Одним из ведущих баталистов своего времени по праву считается В.В. Верещагин, особенно выделяется его «Балканская серия», посвященная Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Художественный корреспондент И.A. Владимиров работал на фронтах Русско-японской войны 1904–1905 гг., балканской кампании 1912–1913 гг. и Первой мировой войны 1914–1918 гг. В Советском Союзе основополагающим художественным стилем к 1930 г. стал социалистический реализм, в 1932 г. был создан Союз художников, а в 1934 г. по приказу К.Е. Ворошилова основана изомастерская М.Б. Грекова, ставшая впоследствии профессиональной студией художников-баталистов.

Художественная фиксация войн была продолжена и в самую ожесточенную войну — Великую Отечественную. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» был провозглашен И.В. Сталиным уже 3 июля 1941 г. на IV пленуме ЦК Всесоюзного профессионального союза работников искусств (РАБИС). 23 июня 1941 г. были выдвинуты требования для всех учреждений культуры: участие в организации художественных бригад для обслуживания фронта, создание мобилизационных и агитационных пунктов, формирование бригад художников по выпуску фронтовых плакатов и «Окон РОСТА». В подвижных коллективах работали лучшие мастера советского театра, эстрады и цирка вместе с композиторами и художниками.

Искусство стало средством пропаганды, выражения политики Коммунистической партии СССР. Советскую пропаганду во время Второй мировой называли «третьим фронтом». С началом войны батальный жанр переживает новый виток развития, что было обосновано созданием работ большого творческого накала. Эффективной формой работы художников и фотографов на фронтах и флотах являлась фронтовая бригада. Художники работали при политуправлениях Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского, Северного, Черноморского флотов, военных флотилий.

Служба военных художников при Управлении политической пропаганды Краснознаменного Балтийского флота проходила в Кронштадте в Доме Военно-Морского Флота, где с началом Великой Отечественной войны располагался также и Штаб КБФ. В задачи художников входило отображение реалий войны, а также выпуск плакатов и иллюстраций для газет, посвященных событиям на флотах, приказам командования.

Документальные серии военных этюдов и рисунков Б.И. Пророкова, направленного на полуостров Ханко, и Я.Д. Ромаса, художника эскадры Краснознаменного Балтийского флота, заложили основу повествования о войне на Балтике. Художники касались и важных, драматичных, и повседневных сюжетов. Эти натурные зарисовки, этюды составляют мощный корпус «художественных документов». Флотские художники КБФ активно занимались созданием плакатов и агитационных средств. Особенно выделяется работа Дома Военно-Морского Флота, где выпускали сатирические плакаты, объединенные названием «Балтийский прожектор». Небольшие тиражи плакатов, боевых листков выполнялись специально для флотов и распространялись на кораблях.

О военных художниках в годы Великой Отечественной войны часто говорили, что кисти их оружие, и с этим сложно не согласиться. К.Г. Дорохов — художник, который в течение войны служил на Краснознаменном Балтийском и Черноморском флотах, Дунайской флотилии. Образы «тружеников» войны, их будни и подвиги — таково содержание сотен его произведений. Л.В. Сойфертис — сотрудник фронтовой газеты, участник обороны Одессы и Севастополя. Окончил войну в Берлине. В.П. Катаев назвал Л.В. Сойфертиса «снайпером пера и карандаша», поскольку его жанровые зарисовки, сделанные в годы Великой Отечественной войны, были удивительно точны и понятны каждому.

Штатным художником при Политуправлении Северного флота в годы Великой Отечественной войны был А. А. Меркулов. Участник обороны Советского Заполярья, Петсамо-Киркенесской наступательной операции, боевых походов кораблей Северного флота, боевых вылетов, он не только создал более тысячи картин, гравюр, рисунков, плакатов, но и руководил маскировкой кораблей. А.А. Меркулов — один из авторов сатирических плакатов «Таран» и «Окна «Полярной правды»; автор линогравюр, публиковавшихся в газетах «Краснофлотец», «Северная вахта», «В бой за Родину», «Полярная правда»; оформитель сборников «Слава бесстрашным», альбома «Северный флот в боях за Родину», серии графических зарисовок «Дорога в Киркенес — Норвегию».

В огненные годы войны художники Политуправления и сотрудники Центрального военно-морского музея были активно задействованы в выставочной деятельности. Это были мобильные выставки, которые разворачивали на флотах, а также коллективные и персональные выставки флотских и фронтовых художников. В Москве в Государственном историческом музее в 1942 г. состоялось открытие выставки «Гвардия Сталина», в марте 1943 г. — выставки «Военно-Морской Флот в Отечественной войне». Выставка 1943 г. стала первой стационарной массовой выставкой, на которой показали подвиги РККФ в войне.

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