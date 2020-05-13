13.05.2020 (17:30)

К 120-летию легендарного крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге подготовлена уникальная электронная выставка

Центральный военно-морской музей имени Петра Великого в Санкт-Петербурге подготовил уникальную электронную выставку, приуроченную к 120-летию корабля №1 Военно-Морского Флота (ВМФ) России — крейсера «Аврора». Выставка повествует о славной истории и боевой летописи крейсера.

«Это, безусловно, важное событие. Военные моряки черпают вдохновение в своих исторических традициях, которые охватывают более трех веков. История крейсера «Аврора» — это история нашего кораблестроения, это история образцового крейсерского уклада службы», — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

23 мая 1897 года в Петербурге состоялись торжества по случаю закладки трех бронепалубных крейсеров 1 ранга: на Галерном острове — «Паллады» (головной корабль серии) и «Дианы»; в Новом Адмиралтействе — «Авроры».

Именно 90-е годы XIX и первые годы ХХ века стали временем создания в России такой разновидности крейсеров, как бронепалубные. Флот пополнялся эскадренными броненосцами, тактические соединения которых нуждались в относительно небольших крейсерах для разведывательной службы.

17 апреля 1896 года император Николай II из предложенного ему на усмотрение списка вариантов имен для строившихся на Галерном островке будущих кораблей выбрал имена «Паллада» и «Диана». Непосредственные работы по формированию на стапелях их корпусов начались в июле 1896 года. Работы по формированию на государственной («казенной») верфи «Новое Адмиралтейство» корпуса третьего крейсера в серии, а именно крейсера «Аврора» начались в сентябре–октябре 1896 года под руководством назначенного строителя крейсера корабельного инженера младшего судостроителя Э.Р. де Грофе. 31 марта 1897 года по представлению императору очередного списка предлагавшихся корабельных имен Николай II выбрал имя «Аврора». Корпус «Авроры» собирали на стапеле более трёх с половиной лет, его спустили на воду 11 (23) мая 1900 года.

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