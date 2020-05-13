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13.05.2020 (18:22)

Экипажи противолодочных вертолетов Северного флота отработали учебный поиск подводных лодок

Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах были задействованы пять противолодочных вертолетов Ка-27 и два недавно поступивших на вооружение Ка-27М. Экипажи совершенствовали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и морем.

В ближней морской зоне лётчики выполнили учебный поиск подводных лодок условного противника с помощью бортовых гидроакустических станций.

Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома главной базы Северного флота — Североморск-1. В общей сложности экипажи провели в воздухе около 12 часов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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