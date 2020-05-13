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13.05.2020 (18:10)

Подразделения РХБ защиты Черноморского флота провели дезинфекцию военных комиссариатов в Севастополе и Новороссийске

В ходе подготовки к отправке команд призывников подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота провели специальную обработку военных комиссариатов и сборных пунктов в Севастополе и Новороссийске.

Военнослужащие выполнили санитарную обработку наружных поверхностей мест общего пользования универсальным дезраствором ДТС-ГК с применением переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.

Внутренние помещения военкоматов и сборных пунктов были обработаны с помощью генераторов холодного тумана группой дезинфекторов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В течение этой недели подразделения РХБ защиты Черноморского флота также проведут полную специальную обработку военного комиссариата и республиканского призывного пункта в Симферополе.

В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в Республике Крым призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами.

После прибытия молодого пополнения в воинские части призывники будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья новобранцев будет осуществляться постоянно с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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