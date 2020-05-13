13.05.2020 (17:50)

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского прошел день традиционной русской кухни

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота, дислоцированном в Республике Крым, прошел день русской кухни.

Для военнослужащих были приготовлены традиционные русские блюда. Повара подали к столу щи кислые, салат старорусский, винегрет сибирский, буженину и другие блюда.

Дополнительной сложностью в приготовлении блюд, помимо рецептурных особенностей, стало условие использование поварами только того набора продуктов питания, который положен военнослужащим по их нормам довольствия.

Дни национальной кухни проводятся в соединении ежемесячно с целью разнообразия питания военнослужащих и сплочения воинских коллективов.

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