13.05.2020 (17:38)

Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко отметила 88-ю годовщину со дня образования

Сегодня в Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся торжественный митинг по случаю 88-й годовщины со дня образования вуза.

Начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов зачитал праздничное поздравление начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, он отметил, что сегодня академия является не только высшим учебным заведением, но и крупным научным центром в области органических веществ, специальных материалов, средств РХБ защиты войск и окружающей среды и многим другим направлениям. В военном вузе ведется подготовка специалистов для всех без исключения видов и родов войск и силовых структур.

За годы существования академии и войск РХБ защиты Вооружённых Сил Российской Федерации было подготовлено более 14 тыс. офицеров и свыше 300 специалистов химической промышленности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице