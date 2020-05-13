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13.05.2020 (17:12)

Специалисты РХБ защиты Балтийского флота провели дезинфекцию авиационного завода в Калининградской области

Специалисты отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота провели специальную обработку цехов, помещений и дорог на территории 150-го авиационного ремонтного завода в Калининградской области.

Военнослужащие выполнили дезинфекцию на территории завода в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

Специалисты РХБ защиты провели обработку около 15 тыс. кв. м, в том числе цехов, административных помещений, прилегающих к зданиям дорог и территории, фасадов зданий.

Работы выполнялись с применением авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Ранее военнослужащие отдельной роты РХБ защиты Балтийского флота провели дезинфекцию строящегося многофункционального медицинского центра и стоматологической поликлиники в Калининграде, а также помещений областного сборного пункта военного комиссариата Калининградской области.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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