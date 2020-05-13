13.05.2020 (16:59)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ начался учебно-методический сбор с командирами воинских частей и подразделений

В соответствии с планом подготовки на 2020 учебный год в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении начался учебно-методический сбор с командирами воинских частей и подразделений соединения, а также их заместителями.

В рамках первого дня сбора проведен смотр, лекционные занятия и психологическое обследование участников мероприятия, продемонстрированы переносной комплект учебно-материальной базы роты и экипировка военнослужащих для проведения занятий по боевой подготовке, образцы документов по боевой подготовке, приведения в высшие степени готовности и военно-политической работе.

Участникам сбора доведены основные мероприятия соединения на летний период обучения, а также обращено особое внимание на качественную подготовку к занятиям по боевой подготовке, воинскую дисциплину, безаварийную эксплуатацию техники и ее содержание в исправном состоянии.

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