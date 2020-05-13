13.05.2020 (16:42)

Свыше 500 военнослужащих ремонтных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО приступили к занятиям по применению мобильных мастерских

С военнослужащими ремонтных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Московской и Нижегородской областях на полигонах Алабино, Головеньки и Мулино начались занятия по применению мобильных мастерских.

В ходе практических действий военнослужащие отработают действия по развертыванию и эксплуатации в полевых условиях современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники. Также специалисты проведут замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники, вулканизацию шин, выполнят зарядку и обслуживание аккумуляторных батарей.

Мобильные мастерские позволяют произвести до 20 видов работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и техники — слесарные, токарные и сварочные работы.

С применением бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ будут отработаны нормативы по эвакуации неисправной техники в ходе ведения условного боя и ее доставки на пункт поврежденных машин для последующего ремонта.

Всего к занятиям на полигонах приступили свыше 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц различной военной техники, в том числе танки Т-80, Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, автомобили «Урал» и КамАЗ.

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