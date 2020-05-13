13.05.2020 (16:12)

Силы ПСО Северного флота приступили к обеспечению контрольного выхода РПКСН «Князь Владимир»

Силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота и Беломорской военно-морской базы приступили к обеспечению контрольного выхода на государственные ходовые испытания головного корабля проекта «Борей-А» — ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир». Вчера вечером крейсер вышел в Белое море из Северодвинска.

Испытания в море продлятся несколько дней, сначала — в надводном, а затем — в подводном положении. В ходе испытаний будет проверено качество устранения ранее выявленных недостатков, после чего решится вопрос срока включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота.

Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, РПКСН «Князь Владимир» прошёл в конце 2019 года в обеспечении сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Нынешний этап испытания крейсера в Белом море обеспечивают экипажи спасательного буксира «Звёздочка» и спасательного судна «Михаил Рудницкий».

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