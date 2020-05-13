13.05.2020 (15:49)

На Балтийском флоте начался сбор с командирами кораблей

На Балтийском флоте начался сбор с командирами кораблей, их помощниками и флагманскими специалистами корабельных соединений. В общей сложности в сборовых мероприятиях, которые проходят под руководством командиров соединений, принимают участие около 100 офицеров от более чем 50 боевых кораблей Балтийского флота.

Главная цель данных мероприятий — достижение высокого уровня индивидуальной профессиональной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование навыков офицеров во время выполнения учебно-боевых задач в составе экипажей кораблей при проведении различных учений и маневров, при выполнении артиллерийских, торпедных, ракетных и зенитных ракетных стрельб.

В ходе сбора офицеры изучат особенности международной обстановки в зоне ответственности Балтийского флота, состав, организацию, базирование и боевые возможности военно-морских сил стран НАТО. Кроме того, командиры кораблей ознакомятся с руководящими документами по организации боевой подготовки.

В ходе занятий по тактической подготовке будут рассмотрены различные варианты боевого применения разновидовых корабельных группировок в Балтийском море. Итогом сбора для всех его участников станет сдача специальных зачётов.

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