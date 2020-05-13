13.05.2020 (15:37)

Более 3 тыс. военнослужащих завершили обучение в центре подготовки специалистов автобронетанковой службы в Воронежской области

Более 3 тыс. курсантов завершили обучение в учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в Острогожске Воронежской области. Среди них свыше тысячи военнослужащих, успешно сдавших выпускные квалификационные экзамены, получили распределение в воинские части Западного военного округа.

В учебном центре курсанты проходят обучение по 12 различным специальностям: механики-водители танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3М, бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1, БРЭМ-Л, бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А, а также различных модификаций колесной техники семейства КамАЗ, «Урал», УАЗ, МАЗ и БАЗ с колесными базами от 4х4 до 8х8.

В ходе выпускных экзаменов курсанты сдали теоретические зачеты, практические основы работы на технике с применением статических и динамических тренажеров, а также выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по препятствиям, имитирующим естественные неровности, провели плав боевых машин на глубинах до 1,7 метров, а также сдали зачеты по вождению в ограниченных пространствах.

При обучении военнослужащих применялись современные мультимедийные тренажерные комплексы. Принцип их действия основан на комплексном воздействии и создании для обучаемого эффекта виртуальной реальности.

Применение таких тренажеров позволяет имитировать различную боевую обстановку и погодные условия. Динамические кабины тренажеров полностью копируют рабочие места экипажа боевых машин.

Программа подготовки младших специалистов рассчитана на четыре месяца. За это время курсанты изучили устройство, правила эксплуатации и приобрели навыки вождения боевых гусеничных машин, а также отработали учебно-боевые задачи на динамических мультимедийных тренажерах.

Всем выпускникам по завершении курса обучения присваивается воинское звание «младший сержант» и вручается свидетельство о полученной категории механика-водителя.

За время существования учебного центра для войск было подготовлено свыше 385 тыс. курсантов.

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