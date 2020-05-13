13.05.2020 (16:00)

Полигон Капустин Яр отмечает 74-ю годовщину со дня образования

4-й Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, отмечает 74-летие со дня образования.



Эта дата знаменует собой целую эпоху в создании ракетного вооружения. Именно здесь проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывших человеку дорогу в космос.



Полигон награждён орденом Красной Звезды в 1972 году за успешные испытания ракетных комплексов первого и второго поколений.



В результате совместной напряженной работы ученых и конструкторов, организаций Министерства обороны и специалистов полигона была сформирована методология полигонных испытаний различных типов вооружения, реализованная в программах и методиках испытаний, создана уникальная экспериментально-испытательная база.



В настоящее время в структуре полигона Капустин Яр существуют основные научно-испытательные подразделения вооружения и военной техники РВСН, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны ВКС и Сухопутных войск, а также испытательный полигон Сары-Шаган на территории Казахстана.



Полигон участвует в создании образцов вооружения на основных этапах жизненного цикла, решая задачи от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.



Сегодня Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.



В настоящее время завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний перспективных образцов вооружения.



В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты на Центральный командный пункт РВСН.



Кроме того, полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр переводится на автоматический режим работы с технологиями, минимизирующими численность привлекаемого личного состава.



Научно обоснованному подходу к решению задач по испытаниям новой техники уделяется особое внимание, специалистами полигона постоянно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование методологии полигонных испытаний, разработку методов и способов, улучшающих характеристики испытываемых образцов, совершенствование экспериментально-испытательной базы.

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