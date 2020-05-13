Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2020 (16:30)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Сербии

Сегодня состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным.

Сербский министр по поручению Президента Республики Сербия Александра Вучича поблагодарил Президента России Владимимра Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных Сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Александр Вулин отметил большой профессионализм российских врачебно-сестринских бригад и дал высокую оценку их вкладу в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.

В ходе телефонного разговора Сергей Шойгу и Александр Вулин обсудили состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Третья колонна с представителями сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Италии, выдвинулась на аэродром для убытия на родину
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Члены представительства Минобороны России в Румынии принял участие в торжественных мероприятиях на воинском захоронении в Бухаресте
В Россию прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Итальянской Республике

Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false