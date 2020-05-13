13.05.2020 (16:30)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Сербии
Сегодня состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным.
Сербский министр по поручению Президента Республики Сербия Александра Вучича поблагодарил Президента России Владимимра Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных Сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Александр Вулин отметил большой профессионализм российских врачебно-сестринских бригад и дал высокую оценку их вкладу в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.
В ходе телефонного разговора Сергей Шойгу и Александр Вулин обсудили состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей.