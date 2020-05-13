13.05.2020 (15:11)

В Подмосковье экипажи БМП-2 форсировали водную преграду и уничтожили танки условного противника с помощью ПТРК «Фагот»

В Подмосковье на полигоне Алабино с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершилось тактико-специальное учение с форсированием водной преграды и боевой стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот».

Военнослужащие на боевых машинах пехоты БМП-2 форсировали озеро Комсомольское. Механики-водители на полном ходу въезжали в воду и продолжали движение уже в наводном положении. Для экипажей это преодоление водной преграды стало первым в текущем году.

При появлении танков условного противника экипажи применили ПТРК «Фагот» для уничтожения тяжелобронированных целей. Траекториями выпущенных ракет управляли операторы-наводчики с момента старта и до поражения цели.

Всего в ходе учения мотострелки поразили около 200 мишеней. В мероприятии принимали участие более 150 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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