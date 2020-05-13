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13.05.2020 (14:38)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с группами разминирования

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с группами разминирования.

На специально оборудованных учебных местах и инженерном поле военнослужащие совершенствуют навыки обнаружения, обезвреживания и уничтожения самодельных взрывных устройств, в том числе установленных на объектах, представляющих собой повышенный источник опасности.

Кроме того, будут отрабатываться задачи по разминированию минных полей на пути следования войск.

Сбор с группами разминирования ОГРВ ПРРМ проходит в рамках подготовки инженерных подразделений к летнему периоду обучения в соответствие с планом боевой подготовки Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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