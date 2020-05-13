13.05.2020 (14:16)
Связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровье перевели технику на летний режим эксплуатации
Военные связисты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили плановую подготовку вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к летнему режиму эксплуатации.
Для проведения работ по переводу техники связи на летний период обучения было привлечено 100% военнослужащих роты мобильных средств связи ОГРВ ПРРМ. Связисты обслужили около 1,5 тыс. узлов и агрегатов на более 20 единицах техники.
В рамках перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты проверили исправность систем и агрегатов, ее готовность к выполнению задач по предназначению.
По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в летних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.