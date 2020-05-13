13.05.2020 (14:00)

В Севастополе отмечают 237-летие Черноморского флота

В Севастополе проходят праздничные мероприятия по случаю 237-й годовщины со дня основания Черноморского флота.

Торжества начались с возложения венков и цветов к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II. В сопровождении роты Почётного караула командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и члены Военного совета приняли участие в праздничной церемонии в Екатерининском сквере.

Празднование продолжилось открытием отреставрированного Екатерининского зала в Доме офицеров Черноморского флота, где состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих.

Завершились торжественные мероприятия церемонией дарения памятного якоря от командующего Черноморским флотом севастопольскому храму Святителя Николая Чудотворца в честь 230-летия Победы русской эскадры под командованием адмирала Фёдора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в сентябре 1790 г.

Также по традиции моряки-черноморцы и военнослужащие воинских частей флота возложили цветы к памятному знаку Черноморской эскадре, памятным знакам первому командующему флотом вице-адмиралу Федоту Клокачёву и адмиралу Владимиру Корнилову, к бюстам адмирала Андрея Лазарева, Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова, матроса Петра Кошки, к мемориальному комплексу «Витязям черноморских глубин», памятникам адмиралам Петру Нахимову и Дмитрию Сенявину, а также к мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

Справочно:

2 (13.) мая 1783 года в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачёва. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом.

Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 3 (14) июня 1783 года моряками были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес), а затем в соответствии с указом Екатерины II от 10 февраля 1784 года был назван Севастополем («Достойный город»). В 1785 году был утвержден первый штат Черноморского флота.

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