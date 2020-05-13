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13.05.2020 (13:42)

Новейшие стеклокомпозитные трубы поступили в бригаду материально-технического обеспечения ЗВО в Нижегородской области

Трубопроводные подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Нижегородской области, получили на оснащение сборно-разборные трубопроводы нового поколения.

В современных трубопроводах используются стеклокомпозиты, которые позволяют уменьшить массу трубы в два раза по сравнению с трубой, изготовленной из стали. Такая замена способствует повышению производительности труда на погрузочно-разгрузочных и монтажных работах не менее чем в 1,5 раза, также появляется возможность применения трубопроводов при рабочих давлениях до 10,0 МПа в интервале температур от минус 60 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Апробированный срок службы стеклокомпозитных труб (до 50 лет) в четыре раза превышает сроки, установленные для стальных труб.

В конструкции металлокомпозитного трубопровода линейные элементы (трубы) содержат герметизирующий слой из высокодеформативного алюминия, силовую стеклопластиковую оболочку, а также раструб и манжету, выполненные из высокопрочного дюралюминия.

Сборка линейных элементов может проводиться как механизированным способом с использованием известных типов трубомонтажных машин, так и вручную с помощью монтажного инструмента.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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