Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2020 (13:30)

Из Италии вылетел девятый самолет с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией

C аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.

Ранее сообщалось, что 13 мая двумя самолеторейсами в Россию из Италии будут доставлены 11 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Пятая колонна с военнослужащими и спецтехникой Минобороны России покинула Бергамо
Специальную обработку объектов приборостроительного завода в Улан-Удэ на площади свыше 100 тысяч кв метров провели специалисты РХБ защиты ВВО
Общевойсковая армия ЗВО продолжает применять профилактические меры по предотвращению заноса и распространения вирусных заболеваний
Подразделения РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию памятных мест после праздников

Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false