13.05.2020 (13:30)
Из Италии вылетел девятый самолет с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией
C аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.
Ранее сообщалось, что 13 мая двумя самолеторейсами в Россию из Италии будут доставлены 11 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.
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