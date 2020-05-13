13.05.2020 (13:30)

Из Италии вылетел девятый самолет с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией

C аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.

Ранее сообщалось, что 13 мая двумя самолеторейсами в Россию из Италии будут доставлены 11 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

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