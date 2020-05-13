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13.05.2020 (13:20)

Военнослужащие ЦВО в Поволжье продолжат персонально поздравлять ветеранов после Дня Победы

Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) продолжат устраивать персональные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны после Дня Победы. Об этом сообщил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Персональные праздники ветеранам войны мы продолжим устраивать и после 9 Мая. В Год памяти и славы мы будем устраивать праздники у домов ветеранов на дни рождения, другие памятные даты, и у тех, кого ранее не застали дома, или чувствовали себя плохо и не могли подойти к окну», — сказал генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Командующий армией также отметил, что в ближайшее время будут проводиться только онлайн мини-парады, а также мини-концерты у окон домов ветеранов. А с улучшением эпидемиологической обстановки будут проведены полноценные мини-парады под окнами домов ветеранов. В них примут участие военнослужащие ЦВО и юнармейцы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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