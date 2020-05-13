13.05.2020 (13:01)

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении полным завершается сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

Практическим мероприятиям по переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации предшествовали занятия, где должностным лицам соединения были разъяснены и продемонстрированы правила и порядок проведения работ.

Личный состав изучил требования руководящих документов и приступил к выполнению основных операций по переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации.

На каждой штатной единице техники проводилось до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.

На завершающем этапе перевода техники на летний режим эксплуатации, специально созданная командованием соединения, комиссия проводит предварительную проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации.

Накануне проведен смотр готовности ВВСТ разведывательного батальона соединения. Воины-разведчики ответственно подошли к выполнению поставленных задач. По результатам смотра, техника и вооружение разведывательного батальона были оценены на «хорошо», ведь от состояния вооружения зависит боевая готовность и успешное выполнение учебно- боевых и боевых задач.

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