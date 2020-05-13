13.05.2020 (12:37)

Расчеты радиоэлектронной борьбы ЗВО заступили на боевое дежурство по обороне аэродромов базирования авиации

Расчеты средств радиоэлектронной борьбы Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство по охране и обороне воздушного пространства в прилегающей территории аэродромов базирования авиации в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Смоленской, Московской, Тверской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

Военнослужащие будут нести посменное круглосуточное дежурство и вести мониторинг воздушного пространства для обнаружения и подавления сигналов, перехвата управления неопознанных летательных аппаратов и малоразмерных квадрокоптеров.

Для осуществления мониторинга воздушного пространства будут применяться новейшие комплексы радиоэлектронного противодействия «Силок». С их помощью операторы будут осуществлять принудительные посадки беспилотных летательных аппаратов в закрытой зоне работы авиационных баз округа.

После принуждения к посадке беспилотные летательные аппараты будут блокированы и обезврежены на земле силами военной полиции.

Справочно:

«Силок» — комплекс радиоэлектронного противодействия с широким диапазоном рабочих частот, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Позволяет подавить системы связи и управления различных типов БЛА на дальности в несколько километров.

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