13.05.2020 (12:43)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане применят беспилотную авиацию для мониторинга пожаров на объектах соединения

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане готовятся к применению беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пожарной обстановки на объектах соединения.

В связи с высокой пожарной опасностью на территории республики в военных городках Душанбе, Бохтар, а также на полигонах Ляур и Самбули усилены меры по противопожарной безопасности. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволит в круглосуточном режиме обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их тушению.

Также в рамках подготовки к пожароопасному периоду с личным составом штатных и внештатных пожарных команд проведены практические занятия по действиям при угрозе распространения пожаров на военные объекты. Кроме того, осуществлена опашка территорий складов и хранилищ.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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