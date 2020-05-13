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13.05.2020 (12:24)

Военнослужащие ЦВО проведут санобработку Клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге

Сегодня военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) продезинфицируют Клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге, где обнаружен очаг коронавируса.

Мобильный расчет оперативного реагирования войск радиационной, химической и биологической защиты, в который входит почти 20 человек, проведет санитарную обработку более 100 помещений медицинского учреждения.

К работам привлечены расчеты из подготовленных военнослужащих в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Дезинфекция будет проводиться по решению командования ЦВО по обращению властей Свердловской области.

Всего за две недели военнослужащие ЦВО провели обработку 86 учреждений социального блока в городах Североуральск, Волчанск, Карпинск, Новая Ляля и других муниципальных образованиях. Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ провели обеззараживание территорий, зданий и объектов жизнеобеспечения на площади более 100 тыс. квадратных метров, использовав более 150 тонн дезинфектанта.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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