13.05.2020 (12:12)

На оснащение российской военной базы в Таджикистане поступит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»

До конца года на оснащение российской военной базы в Таджикистане поступит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза».

Специальный автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Он создан на базе шасси КамАЗ «Тайфун» и представляет собой автомобиль повышенной защищенности. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что исключает поражение бронебойно-зажигательными пулями. Кроме того, автомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю в случае поражения лобового бронестекла. Машина имеет шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения в ней до четырех носилок.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице