13.05.2020 (12:53)

Более 25 тонн горюче-смазочных материалов заменят при переводе вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации в Сибири

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Тыва приступили к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Военнослужащим предстоит заменить более 25 тонн горюче-смазочных материалов в различных системах и агрегатах, выполнить более 50 технических операций на каждой единице техники. В число таких регламентных работ входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировка основных узлов, замена масел, тормозной и охлаждающей жидкостей. Для выполнения наиболее сложных работ будут привлечены специализированные бригады.

Кроме того, в этот период подразделения дообеспечиваются горючим и смазочными материалами по установленным нормам, проводится инвентаризация запасных частей, инструментов, принадлежностей, аккумуляторных батарей и шлемофонов. Проводятся занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях при высоких температурах.

Работы сезонного обслуживания проводятся в соответствии с единым планом перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации. В соответствии с планом перевода весь комплекс мероприятий будет завершен 25 мая.

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