13.05.2020 (10:23)

В Восточном военном округе начали работу призывные комиссии

233 муниципальных призывных комиссии и 11 комиссий субъектов Российской Федерации начали работу в Восточном военном округе (ВВО).

Весенний призыв начался 1 апреля, однако до 12 мая 2020 года призывники в военные комиссариаты ВВО не вызывались. Изучение данных было организовано по телефону в форме опроса. В ходе бесед молодые люди информировались о переносе срока явки на заседание призывной комиссии и медицинского освидетельствования.

В настоящее время составлены графики работы призывных комиссий с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения создания кучности людей.

Весной текущего года военными комиссариатами ВВО будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования более 9 тыс. человек.

Для предотвращения распространения вирусной инфекции призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

К местам службы первые призывники отправятся после 20 мая.

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