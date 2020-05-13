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13.05.2020 (10:58)

Цифру 75 из танков выстроили курсанты учебного центра ВВО в ходе выпускных экзаменов

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершаются выпускные экзамены.

После проведения одного из экзаменов по выполнению контрольных стрельб курсанты учебного центра подготовки танковых войск выстроили из боевых машин цифру 75 в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Идею предложили сами курсанты для того, чтобы поздравить ветеранов. В необычном поздравлении было задействовано 10 танков Т-72Б3.

В настоящее время в ходе экзаменов будущие танкисты выполняют стрельбы из танков Т-72Б3 и Т-80 с места и с ходу, а также демонстрируют мастерство вождения.

Выпускные экзамены сдают около 4,5 тыс. курсантов. Из них более 1,5 тыс. — танкисты, около 1,2 тыс. — мотострелки, а также будущие специалисты войск связи, артиллерии, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения и военные повара.

Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях округа, в том числе и на Тихоокеанском флоте.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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