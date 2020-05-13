13.05.2020 (11:43)
В мотострелковом соединении ЮВО во Владикавказе состоялось торжественное открытие бюста русского полководца Михаила Кутузова
На плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе состоялось торжественное открытие бюста фельдмаршала Михаила Кутузова в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной воене и Дня образования Вооруженных Сил Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего 58-й общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Василий Зайцев, заместитель командира мотострелкового соединения по военно-политической работе подполковник Эдуард Тангаев, помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими Отец Георгий, военный оркестр и рота Пчетного караула соединения.
После открытия бюста военнослужащие прошли торжественным маршем в составе парадных расчетов, а оркестр исполнил марши военных лет. Помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими Отец Георгий провел чин освящения.
Памятник выполнен в рамках проекта «Аллея российской славы» и передан его руководителем Михаилом Сердюковым в дар мотострелковому соединению 58-й общевойсковой армии ЮВО.
Автором памятника является заслуженный скульптор России Александр Аполлонов.