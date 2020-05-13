13.05.2020 (11:55)

Эффективность электронной информационно-образовательной среды Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы совершенствования ЭИОС военных образовательных учреждений Минобороны России, наполнения ее модулей актуальной информацией, предназначенной для повышения эффективности научного и информационного обеспечения образовательного процесса.

Участникам будут представлены результаты научных исследований и практического внедрения автоматизированных систем «Паспорт», программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», СПО «Образование-МО».

Ожидается, что по итогам круглого стола будет налажен механизм научно-технического сотрудничества между научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в интересах разработки, внедрения и эксплуатации автоматизированных систем ЭИОС.

Круглый стол пройдет под руководством должностных лиц Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

В мероприятии примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских и военно-образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, представители оборонно-промышленного сектора и заинтересованные организации.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице