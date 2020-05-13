13.05.2020 (11:32)

В мотострелковом соединении ЮВО во Владикавказе состоялась торжественная высадка 75 деревьев сирени в честь 75-летия Победы

В мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе состоялась торжественная высадка 75 деревьев сирени в Парке Победы в ознаменование 75-летия победы Советского народа над фашистской Германией.

В торжественной церемонии приняли участие командование 58-й общевойсковой армии и мотострелкового соединения ЮВО, представители общественных организаций, военнослужащие соединения со своими семьями, ветераны Великой Отечественной войны.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступили заместитель командующего 58-й общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Василий Зайцев, командование мотострелкового соединения, ветеран Великой Отечественной войны, а также представители общественной организации.

Приглашенные на мероприятие почетные гости посадили 75 деревьев сирени на Аллее славы. Военнослужащие продемонстрировали гостям образцы современной техники, состоящие на вооружении бригады ЮВО.

Парк Победы включает в себя несколько разделов: Аллею Героев Советского Союза (17 военнослужащих), Аллею Героев Российской Федерации (24 военнослужащих), Аллею Славы, посвященную военнослужащим, погибшим в локальных войнах (411 военнослужащих, служивших в мотострелковой бригаде ЮВО).

Также в Парке Победы в 2014 году был построен православный храм-часовня в честь «Всех Святых Земли Российской просиявших». В храме-часовне возведен иконостас, состоящий из 30 икон, которые были собраны семьями военнослужащих и гражданского персонала соединения.

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