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13.05.2020 (11:11)

Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию крупного завода электронной промышленности «Атлант» в Ставропольском крае

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провёл специальную обработку зданий и дорог на территории крупнейшего завода электронной промышленности на Юге России «Атлант», расположенного в Ставропольском крае.

Обработано свыше 40 зданий и трех километров дорог. В общей сложности площадь обрабатываемой поверхности составила около 20 тыс. кв. м.

Личный состав отряда совершил марш более 200 км на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для дезинфекции были применены комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Для специальной обработки израсходовано свыше 20 т дезинфицирующего раствора.

Специалисты также провели дезинфекцию ряда других заводов и предприятий в краевой столице и в Ставропольском крае, а также в других субъектах России.

Всего для выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечены около 1,2 тыс. военнослужащих, планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов. Продезинфицировано будет более 5 тыс. зданий и сооружений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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