13.05.2020 (10:47)
Саперы ЮВО уничтожили арсенал времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области
Саперы группы разминирования мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили небольшой арсенал с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, обнаруженный поисковиками-любителями при проведении раскопок южнее поселка Самофаловка Волгоградской области.
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат региона.
Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 92 артиллерийских и минометных снаряда.
Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.
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