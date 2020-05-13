13.05.2020 (10:47)

Саперы ЮВО уничтожили арсенал времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области

Саперы группы разминирования мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили небольшой арсенал с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, обнаруженный поисковиками-любителями при проведении раскопок южнее поселка Самофаловка Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат региона.

Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 92 артиллерийских и минометных снаряда.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.

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