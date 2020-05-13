Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2020 (10:47)

Саперы ЮВО уничтожили арсенал времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области

Саперы группы разминирования мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили небольшой арсенал с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, обнаруженный поисковиками-любителями при проведении раскопок южнее поселка Самофаловка Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат региона.

Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 92 артиллерийских и минометных снаряда.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В горах Карачаево-Черкесии пройдет конкурс на лучших военных альпинистов Юга России
Полигон Аданак в Дагестане оснастят новейшими мишенями к новому учебному периоду
Артиллеристы Каспийской флотилии произвели салют из легендарных орудий ЗИС-3
Празднование Дня Великой Победы в Севастополе завершилось праздничным артиллерийским салютом

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false