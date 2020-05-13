13.05.2020 (10:11)

Около 1,5 тыс. прыжков с парашютом совершили морские пехотинцы Каспийской флотилии в рамках сбора в Дагестане

В Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии завершили выполнение прыжков с парашютом в рамках проведения сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

Морские пехотинцы совершали прыжки из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с применением современных парашютных систем специального назначения «Арбалет-2», а также парашютных систем Д-10.

На начальном этапе сбора военнослужащие прошли наземную подготовку элементов прыжка с парашютом и предпрыжковую тренировку на воздушно-десантном комплексе, также совершенствовали навыки укладки парашютов, выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные поверхности, включая лес и воду.

Каждый военнослужащий совершил прыжки с парашютом с высоты от 600 до 800 м в ночное и дневное время суток в полном боевом снаряжении.

Всего в рамках сборов по ВДП личный состав десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты выполнил около 1,5 тыс. парашютных прыжков.

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