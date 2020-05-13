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13.05.2020 (09:45)

На Кубани с летчиками и зенитчиками ЮВО проведена тренировка по отражению авиаударов условного противника

В Краснодарском крае экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, а также расчеты подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в совместной тренировке по отражению авиационных ударов условного противника.

Расчеты уникальных зенитных ракетных систем С-300В4 отработали действия по обнаружению, перехвату и уничтожению воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе проведения тренировки.

Учебно-тренировочные полеты дежурной смены на истребителях Су-30СМ, вертолетах Ми-28Н и Ка-52, имитирующих высокоскоростные и низколетящие цели, выполнялись вдоль черноморского побережья на высотах от 50 до 6000 м на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

В совместной тренировке сил и средств авиации и ПВО ЮВО принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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