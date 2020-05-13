13.05.2020 (09:13)
Более 6 тыс. комплектов обмундирования поступило на сборный пункт Краснодарского края для новобранцев весеннего призыва
Более 6 тыс. комплектов военной формы одежды поступило на краевой сборный пункт, расположенный в Краснодаре.
На сборном пункте к проведению весеннего призыва подготовлены помещения для размещения новобранцев: спальные расположения, столовые и др.
В условиях противоэпидемиологических ограничений на входе на сборный пункт все призывники будут осмотрены на наличие повышенной температуры тела, пропуск осуществляется только в медицинских масках и перчатках, все помещения заблаговременно были обработаны специальным раствором силами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО).
С территории Краснодарского края в войска в этот призыв будет направлено 5,4 тыс. человек. Из них более 3 тыс. — в войска ЮВО, Воздушно-космические силы — почти 700 чел., Воздушно-десантные войска — более 550 чел., Президентский полк — 15 чел.
В настоящее время на территории ЮВО приступили к работе более 380 призывных комиссий, развернуто свыше 200 призывных пунктов.
Преимуществом при призыве на военную службу в войска ЮВО будут пользоваться юноши, успевшие получить водительские удостоверения категории «С» и «Д».
Призывникам с дипломами о среднем техническом образовании государственного образца уже сегодня в военных комиссариатах предлагают поступить на военную службу по контракту.