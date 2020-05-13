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13.05.2020 (10:30)

Пятая колонна с военнослужащими и спецтехникой Минобороны России покинула Бергамо

Пятая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в города Бергамо на аэродром «Виллафранка» города Вероны.

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину.

13 мая с.г. планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 11 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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