13.05.2020 (09:58)

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступили к реставрации танков Т-34

Военнослужащие ремонтного подразделения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) приступили к временному демонтажу двух танков Т-34 с постаментов в Новороссийске для их реставрации.

После демонтажа специалисты ремонтной роты проведут оценку возможности восстановления техники для последующего использования в динамическом показе и для участия в парадах Победы.

Один из двух танков Т-34 планируется полностью отремонтировать до рабочего состояния, а другой возвратить на место после технического и корпусного обслуживания.

Первый танк – памятник «Героям танкистам» расположен в Новороссийске на Сухумском шоссе. Второй – военный мемориал «Танк Т-34-85» установлен на вершине Маркхотского хребта в районе перевала «Волчьи ворота» на выезде из города-героя.

Инициатива по восстановлению и возвращению в парадный строй бронетехники времён Великой Отечественной войны принадлежит командиру НВМБ контр-адмиралу Виктору Кочемазову и главе муниципального образования города Новороссийска Игорю Дяченко.

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