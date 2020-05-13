13.05.2020 (08:45)

К возведению копии Албазинского острога приступили в парке «Патриот» Амурской области

В Амурском парке «Патриот», созданном на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, приступили к работам по возведению копии Албазинского острога. Согласно планам, строители возведут точную копию первого города-крепости русских на Амуре. Спонсором строительства выступают золотодобывающие компании при поддержке правительства региона.

В настоящее время на подготовленной площадке проводится завоз лесоматериалов и необходимого оборудования. Строители приступают к земляным и фундаментным работам.

Провести строительство планируется в несколько этапов. Начнется возведение комплекса с первых зданий и элементов оборонительной стены, в таком же порядке как строили острог русские первопроходцы. Завершить первый этап планируется к сентябрю текущего года. Все работы будут проводиться в соответствии с историческими документами и с использованием археологических данных проведенных исследований.

Албазинский острог является археологическим памятником федерального значения. Он был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века. Широкую известность получил после героической обороны острога русскими воинами от десятитысячной маньчжурской армии в 1685 году.

Амурский парк «Патриот» был открыт два года назад к проведению Всероссийского этапа конкурсов полевой выучки «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Его основу представляют выставка вооружения и боевой техники ВС РФ, а также военно-исторический комплекс «Партизанская деревня». Парк активно работает и развивается.



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