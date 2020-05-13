13.05.2020 (08:15)

Обеззараживание военных объектов и жилых многоэтажных домов в военных городках провели специалисты РХБ ВВО защиты в Бурятии

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, провели специальную обработку военных объектов, расположенных на территориях воинских частей и военных городков, с целью недопущения распространения вирусной инфекции.

Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Кроме того, сводный отряд общевойскового объединения ВВО провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов в военных городках, дороги общего пользования и других значимых объектов.

Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Помимо этого, применяются новые специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

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