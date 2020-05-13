13.05.2020 (08:00)

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы уставлены на полигоне «Бурдуны» ВВО в Республике Бурятия

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы, в ходе подготовки к летнему периоду обучения, уставлены на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа «Бурдуны», дислоцированного в Республике Бурятия.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров.



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