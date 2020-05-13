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13.05.2020 (07:45)

В военкоматы Амурской области приступили к медицинскому обследованию первых граждан весеннего призыва

Военные комиссариаты Амурской области приступили к проведению медицинского обследования и профессионально-психологического отбора первых призывников в рамках весеннего призыва. Мероприятия проводятся в строгом соответствии с повышенными санитарными мерами карантинного характера.

Специалисты РХБ защиты и сотрудники военкоматов заблаговременно провели дезинфекцию помещений. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, а также проведены другие меры предупреждения заболевания и своевременного выявления лиц с признаками вирусной инфекции. Все призывники обеспечиваются медицинскими масками и инструктируются о мерах поведения и соблюдения социальных дистанций. 

Первые отправки к местам прохождения службы спланированы после 20 мая. Большинство призывников будет проходить военную службу в Приамурье. Перевозка команд будет осуществляться военным транспортом. По прибытии в воинские части планируется проводить комплекс карантинных мероприятий, которые будут осуществляться не менее 14 дней.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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