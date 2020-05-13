13.05.2020 (07:30)

Экипаж новейшего корвета ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл в Комсомольск-на -Амуре для приема корабля от промышленности

Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл в Комсомольск-на-Амуре и готов к заселению на корабль, который достраивается на ПАО «Амурский судостроительный завод».

До этого военные моряки в течение нескольких месяцев прошли обучение на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучения проводилось с использованием современных тренажеров.

В процессе обучения тихоокеанцы принимали участие в учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывалось ведение борьбы за живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа.

В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре экипаж новейшего корвета помещён на обязательный двухнедельный карантин. После его окончания, в конце мая, тихоокеанцы приступят к заселению на корабль и начнут приём корвета от промышленности.

Планируется, что до конца текущего года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота, где станет третьим по счету корветом этого проекта.

Справочно:

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Водоизмещение-2200 тонн. Экипаж - 99 человек.

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