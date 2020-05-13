13.05.2020 (07:15)
На Камчатке начался перевод морской авиации Тихоокеанского флота на летний период эксплуатации
На Камчатке специалисты инженерно-авиационной службы отдельного смешанного полка Войск и сил на Северо-востоке России приступили к подготовке авиационной техники к летним условиям эксплуатации.
Техники авиаполка проведут работу по осмотру двигателей, топливных баков, выполнят замену масла и специальных жидкостей, проверят работоспособность всех систем, узлов и оборудования. При подготовке авиатехники особое внимание обращается на особенности эксплуатации каждого типа самолёта и решаемые им задачи.
По выполнению всех работ командиром авиабазы время будут даны разрешения на дальнейшую эксплуатацию самолетов.
Начало подготовки авиационной техники к эксплуатации в летних условиях связано с особенностями климатических условий Камчатки, когда только в мае месяце установилась плюсовая среднесуточная температура.