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13.05.2020 (07:15)

На Камчатке начался перевод морской авиации Тихоокеанского флота на летний период эксплуатации

На Камчатке специалисты инженерно-авиационной службы отдельного смешанного полка Войск и сил на Северо-востоке России приступили к подготовке авиационной техники к летним условиям эксплуатации.

Техники авиаполка проведут работу по осмотру двигателей, топливных баков, выполнят замену масла и специальных жидкостей, проверят работоспособность всех систем, узлов и оборудования. При подготовке авиатехники особое внимание обращается на особенности эксплуатации каждого типа самолёта и решаемые им задачи.

По выполнению всех работ командиром авиабазы время будут даны разрешения на дальнейшую эксплуатацию самолетов.

Начало подготовки авиационной техники к эксплуатации в летних условиях связано с особенностями климатических условий Камчатки, когда только в мае месяце установилась плюсовая среднесуточная температура.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот
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