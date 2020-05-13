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13.05.2020 (05:00)

Продолжается отправка самолётами военнослужащих и спецтехники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике

Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике.

С 8 мая восьмью самолеторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной военной техники.

Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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