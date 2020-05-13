Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2020 (07:00)

Инженеры танковой армии ЗВО в Подмосковье преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» инженерные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу (ОШП), с использованием многочисленных средств имитации. 

В рамках тактико-специального учения с подразделениями инженерных войск военнослужащие в составе штурмовых групп в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-74М и пулеметами ПК преодолели 150 метровую полосу препятствий. Огненно-штурмовая полоса включает в себя порядка 40 препятствий такие как, двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений. Для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены.  

В тренировке на огненно-штурмовой полосе было задействовано порядка 150 военнослужащих и около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники. Тактико-специальное учение инженерных подразделений проходит под руководством начальника инженерных войск гвардейской танковой армии ЗВО полковника Николая Овчаренко.

Пресс-служба Западного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false